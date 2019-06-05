На переговорах в Минске Украину сегодня представят Кучма и Лутковская (обновлено)

Леонид Кучма возвращается к работе в Минской группе, а Валерия Лутковская примет участие в заседании впервые.

Сегодня, 5 июня, в Минске состоится первое после смены власти в Украине заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе.

Украинскую делегацию на встрече возглавит второй президент Украины Леонид Кучма, который недавно вернулся к работе в Минской группе после паузы продолжительностью 8 месяцев, сообщает "Радио Свобода".

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В гуманитарной подгруппе, которая обсуждает, в частности, вопрос освобождения удерживаемых лиц, Украину представит экс-омбудсмен Валерия Лутковская, которая также имеет опыт работы в Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, как сообщили Администрации президента Украины, участие в заседании примет заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь. Его президент Украины ввел в переговорную группу, поскольку решил, что для анонсированного накануне участия нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не время.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, как ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский, планирует обсудить вопросы прекращения огня и обмена пленными.

Как сообщал УНИАН, 4 июня президент Владимир Зеленский во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей, но должна быть, в первую очередь, способна защитить себя.