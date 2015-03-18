Крымским татарам "эффективно запретили" общественные протесты и культурные мероприятия - Amnesty International

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International к годовщине аннексии Крыма.

Согласно данным организации, на проведение культурных мероприятий и демонстраций часто не дают разрешения, а те меры, которые позволяют, должны проходить в отдаленных местах. Особенно это касается традиционных памятных событий.

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"Через год после аннексии Крыма, местная де-факто власть и ее российские наставники предоставляют жителям полуострова такой выбор - или вам нравится, или вы убираетесь прочь или замолкаете", - сказал Богдан Овчарук, участник полевой миссии Amnesty International в Крыму.

"Международное сообщество явно не прибегает к реальному давлению на Россию с тем, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена. Но мировые лидеры должны, по крайней мере, потребовать от России уважения прав всех жителей Крыма". - добавил он.