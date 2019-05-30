Епифаний подписал документ, в котором признает деятельность УПЦ Киевского патриархата незаконной

В указе Епифаний напомнил, что согласно решениям Поместного Собора УПЦ КП 15 декабря 2018 года под председательством Патриарха Филарета, эта церковь решила прекратить деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой ПЦУ.

Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний 29 мая подписал указ, которым в очередной раз напомнил, что деятельность ликвидированной Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата - путем объединения и присоединения к создаваемой ПЦУ - является незаконной.

Читайте такжеРелигиовед рассказал о шаге к признанию ПЦУ другими православными церквями

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 г., являются не действительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", - говорится в указе.

Одновременно Епифаний временно, до полного выполнения решений Священного Синода от 5 февраля 2019 г. и от 24 мая 2019 г. относительно регистрации в г. Киеве епархии в составе УПЦ (ПЦУ), принял религиозную общину Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе г. Киева в свое непосредственное подчинение.

В указе Епифаний напомнил, что согласно решениям Поместного Собора УПЦ КП 15 декабря 2018 года под председательством Патриарха Филарета, эта церковь решила прекратить деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой ПЦУ.

Священный Синод УПЦ (ПЦУ) на своем заседании 5 февраля 2019 г. Решил, что "Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря г. Киева), которые до 15 декабря 2018 г. находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины».

"Однако в течение 4 месяцев указанная епархия в составе УПЦ (ПЦУ) юридически не зарегистрирована и документы на ее регистрацию управляющим епархией не подготовлены и не поданы", - уточнил Епифаний.