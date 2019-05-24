Синод "засвидетельствовал внутреннее единство ПЦУ" и выразил поддержку Епифанию

Отмечается, что Православная церковь Украины руководствуется уставом, принятым Объединительным собором 15 декабря 2018 г. и томосом об автокефалии от 6 января 2019 года.

Синод засвидетельствовал внутреннее единство Православной церкви Украины и выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ по результатам заседания синода.

«Синодом было засвидетельствовано, что в своей жизни и деятельности Поместная Украинская православная церковь (Православная церковь Украины) руководствуется Священным писанием и передачей, канонами Православной церкви, своим Уставом, принятым Объединяющим собором 15 декабря 2018 года и соответственно зарегистрированным государством, патриаршим и синодальным томосом об автокефалии от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПЦУ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все возникающие вопросы обсуждать и решать «в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигание вражды, противостояния и разделения».

Синод также выразил полную поддержку предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, на территории Национального заповедника "София Киевская" состоялся синод Православной церкви Украины.

Синод под председательством предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания заседал в митрополичем доме. На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет.