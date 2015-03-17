Провокаторы пытались расшатать ситуацию в Константиновке - Аброськин

Об этом сообщил начальник Донецкой областной милиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

По его словам, после разъяснительной работы собравшиеся разошлись.

"Вместе со своим заместителем, полковником милиции Сергеем Князевым выехали на место, провели разъяснительную работу. Собравшиеся разошлись. Еще раз напомнил, правоохранительные органы занимаются расследованием вчерашних массовых беспорядков и наказание неминуемо для организаторов и активных участников", - написал Аброськин.

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Напомним, 16 марта днем в городе Константиновка Донецкой области БМД под управлением украинских военнослужащих вызвала ДТП. При этом была смертельно травмирована 8-летняя девочка, а женщина и другой ребенок - госпитализированы.

Суд применил меру пресечения к солдату-виновнику дорожно-транспортного происшествия в виде содержания под стражей. Генштаб отстранил от должности комбата на время расследования смертельного ДТП. Также власти пообещали, что Минобороны выплатит компенсацию родственникам погибшей девочки.