На время расследования ДТП в Константиновке отстранили комбата – Генштаб
08:03, 17 марта 2015Общество
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Командира батальона в Константиновке, где произошло ДТП с участием военнослужащих, отстранили от должности на время проведения расследования.
Украинские военные совершили смертельное ДТП / facebook.com/vladymyr.berezin
Об этом сообщил и.о. спикера Генштаба Владислав Селезнев.
ДТП в Константиновке: На время расследования отстранен командир батальона
— Владислав Селезнев (@v_selezniov) 16 Март 2015
«ДТП в Константиновке: На время расследования отстранен командир батальона», - написал в Twitter.
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Как сообщал УНИАН, в Константиновке Донецкой области украинские военные на БМД совершили смертельное ДТП, в котором погиб ребенок. Позже правоохранителям разрешили стрелять на поражение, если кто-то в Константиновке, использует ДТП с участием БМД для массовых столкновений.
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