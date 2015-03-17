​На время расследования ДТП в Константиновке отстранили комбата – Генштаб

Об этом сообщил и.о. спикера Генштаба Владислав Селезнев.

ДТП в Константиновке: На время расследования отстранен командир батальона — Владислав Селезнев (@v_selezniov) 16 Март 2015

«ДТП в Константиновке: На время расследования отстранен командир батальона», - написал в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, в Константиновке Донецкой области украинские военные на БМД совершили смертельное ДТП, в котором погиб ребенок. Позже правоохранителям разрешили стрелять на поражение, если кто-то в Константиновке, использует ДТП с участием БМД для массовых столкновений.