Глава литовского Сейма: Литва всегда была другом Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с председателем Сейма Литовской Республики Лоретою Граужинене.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию, которая сложилась в Украине, и вопросы двустороннего сотрудничества между странами.
Турчинов поблагодарил председателя литовского Сейма по ее личную поддержку Украины: «Ведь Вы были одним из первых европейских политиков, кто приехал на Майдан».
Читайте такжеПутин задокументировал свое преступление фильмом о захвате Крыма - Турчинов
В свою очередь, Граужинене подчеркнула, что Литва всегда была другом нашей страны и в условиях российской агрессии «готова всеми средствами поддерживать Украину».
«Как во время событий на Майдане, так и сейчас мы поддерживаем украинский народ, поддерживаем Украину и готовы всячески помогать вам на пути в Европу», - отметила председатель Сейма Литвы.