Глава литовского Сейма: Литва всегда была другом Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию, которая сложилась в Украине, и вопросы двустороннего сотрудничества между странами.

Турчинов поблагодарил председателя литовского Сейма по ее личную поддержку Украины: «Ведь Вы были одним из первых европейских политиков, кто приехал на Майдан».

Читайте такжеПутин задокументировал свое преступление фильмом о захвате Крыма - Турчинов

В свою очередь, Граужинене подчеркнула, что Литва всегда была другом нашей страны и в условиях российской агрессии «готова всеми средствами поддерживать Украину».

«Как во время событий на Майдане, так и сейчас мы поддерживаем украинский народ, поддерживаем Украину и готовы всячески помогать вам на пути в Европу», - отметила председатель Сейма Литвы.