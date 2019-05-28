Петиция за отставку Зеленского собрала 60 тысяч голосов, ее направили на рассмотрение

Сбор подписей за отставку Зеленского завершен.

Сбор подписей за петицию за отставку президента Владимира Зеленского завершен. Она собрала более 60 тысяч подписей из 25-ти необходимых всего за шесть дней. Документ направили на рассмотрение.

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По словам автора петиции Максима Безрукая, голосование за новоизбранного президента было протестным, а он на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей. Он подчеркнул, что первые заявления и действия Зеленского на посту гаранта – разочаровывают.

Как говорится в петиции, пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Зеленский начал приписывать народной воли собственные прихоти.

"Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины", – написано в тексте петиции.

После того, как 22 мая была опубликована петиция Безруком, на сайте появилась еще одна петиция об отставке Владимира Зеленского, автором которой является Вадим Михальский. Он пишет о требовании отставки Президента в случае невыполнения обещаний в течение 6 месяцев от начала его президентства.

"Если действующий президент Украины Владимир Зеленский в срок 6 месяцев не выполнит своих предвыборных обещаний (снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента; просмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал в украинское государство; достойные зарплата, пенсия и соцвыплаты и т. п), тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку", – говорится в тексте петиции.

В период с 22 по 28 мая электронная петиция собрала более 13 тысяч подписей.