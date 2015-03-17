Запад может столкнуться с дилеммой, спасать ли Россию от хаоса - британские эксперты

Такое мнение высказали эксперты британского Centre for European Reform в обзоре, которым располагает УНИАН.

Аналитики также отметили, что "Запад может на каком-то моменте столкнуться с дилеммой - позволить политический и экономический хаос в России или спасать страну с агрессивно настроенным против запада руководством. Запад не заинтересован ни в коллапсе российской экономики, ни в сильной реваншистской России", - написали.

Читайте такжеРоссияне привлекут Путина к ответственности за хаос - Forbes

Эксперты отметили, что российская власть столкнулась с "тройным ударом" низких цен на нефть, девальвации национальной валюты и западных санкций, которые еще больше усложнили ситуацию страны.

"Результатом этого является высокая инфляция, высокие процентные ставки, уменьшение бюджетных доходов и кредитный кризис, ведущие к глубокой и продолжительной рецессии", - написали они.

"Несмотря на недавнюю стабилизацию цен на нефть и рубля, риск дальнейшего ухудшения ситуации российской экономики остается высоким", - отметили они.