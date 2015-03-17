Мировое сообщество должно усилить давление на Россию для возвращения Крыма Украине - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины относительно годовщины незаконной оккупации Россией Автономной Республики Крым.

«Несмотря на непростые времена, которые сегодня переживают украинские граждане-жители Крыма, хотели бы заверить всех наших соотечественников, что Украина делает и будет делать все возможное для восстановления контроля над полуостровом», - отмечается в документе.

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«Крым был, есть и будет оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины», - подчеркнули в МИД, отметив, что «российский агрессор и оккупант обязательно будет привлечен к ответственности за все совершенные преступления».

«Призываем мировое сообщество усилить внимание к оккупированному Крыму, консолидировать международное давление на Россию с целью ее скорейшего возвращения в русло международного права, отмены всех незаконных решений, которые привели к временной оккупации украинской территории, компенсации убытков, причиненных ею Украине и ее гражданам», - отмечает украинское внешнеполитическое ведомство.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что за год оккупации Крым превратился в полуостров страха.