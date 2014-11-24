Порошенко пригласил нового президента Румынии посетить Украину

21:31, 24 ноября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Клаусом Йоханнисом, победившем на выборах Президента Румынии 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Йоханніс переміг на виборах у Румунії / noi.md

Как отмечается в сообщении, Порошенко поздравил Йоханниса с победой на президентских выборах, а также поблагодарил за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава государства выразил надежду на продолжение построения добрососедских отношений с Румынией и ее солидарную позицию по Украине. "Румыния была первой страной, которая ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, и ее поддержка наших евроинтеграционных стремлений является очень важной", - подчеркнул президент Украины.

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Победитель президентских выборов в Румынии поблагодарил главу украинского государства за поздравления, а также заверил в поддержке Украины и ее европейского пути.

Порошенко пригласил Йоханниса посетить Украину с визитом, подчеркивается в сообщении.

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