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Зеленский встретился с главой НБУ и обсудил макрофинансовую стабильность Украины (фото)

21:50, 24 мая 2019
Политика
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Президент Зеленский встретился с главой НБУ Смолием / фото twitter.com/YSmolii

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Как сообщил Смолий в Twitter, их первая встреча с президентом состоялась сегодня.

"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал Смолий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого обсудил вопрос Донбасса.

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Теги: #Смолий#Владимир Зеленский