Зеленский встретился с главой НБУ и обсудил макрофинансовую стабильность Украины (фото)

Также на встрече президента и главы НБУ говорилось о необходимости сотрудничества с МВФ и важности независимости Нацбанка.

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Национального банка Яков Смолий обсудили вопрос макрофинансовой стабильности. Читайте такжеВолкер рассказал в Белом доме о визите на инаугурацию Зеленского Как сообщил Смолий в Twitter, их первая встреча с президентом состоялась сегодня. "Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал Смолий. Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого обсудил вопрос Донбасса.

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