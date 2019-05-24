Зеленский встретился с главой НБУ и обсудил макрофинансовую стабильность Украины (фото)
21:50, 24 мая 2019Политика
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Также на встрече президента и главы НБУ говорилось о необходимости сотрудничества с МВФ и важности независимости Нацбанка.
Президент Зеленский встретился с главой НБУ Смолием / фото twitter.com/YSmolii
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Национального банка Яков Смолий обсудили вопрос макрофинансовой стабильности.
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Как сообщил Смолий в Twitter, их первая встреча с президентом состоялась сегодня.
"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал Смолий.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого обсудил вопрос Донбасса.
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