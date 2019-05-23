В НАТО призвали Россию освободить Крым и прекратить поддержку боевиков на Донбассе

Также в Альянсе призывают РФ освободить захваченных украинских моряков и украинские суда.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) призвали Российскую Федерацию освободить оккупированный Крым и прекратить ее поддержку боевиков на Донбассе.

Как говорится в сообщении на сайте НАТО, об этом сегодня на заседании начальников генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе заявил глава Военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич.

"Просто, чтобы было понятно - Альянс не признает и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины", - подчеркнул он.

Читайте такжеСтолтенберг объявил даты проведения декабрьского саммита НАТО в Лондоне

"Мы также призываем Россию освободить украинских моряков и суда, захваченные в ноябре прошлого года возле Азовского моря", - заявил глава Военного комитета НАТО.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.