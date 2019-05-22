Лидер ВО "Батькивщина" выступает за отмену "мажоритарки".

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддерживает изменение избирательной системы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время выступления в парламенте.

Тимошенко высказала мнение, что если выборы проводить по старой избирательной системе, то страна не изменится.

"Нужно немедленно менять избирательный закон", - подчеркнула она.

Депутат поддержала то, что сегодня предложена новая избирательная система.

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"Давайте ее проголосуем", - сказала лидер "Батькивщины" и добавила, что нужна "новая избирательная система без мажоритарки".

"На парламентские выборы надо идти исключительно с новой системой. Иначе ничего не изменится. Мы голосуем" за", - констатировала Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предлагает снизить проходной барьер для партий в Верховную Раду до 3% и отменить мажоритарную систему.