Внеочередное заседание Верховной Рады планируется на завтра - источник

Вероятно, заседание будет назначено на 10.00.

Внеочередное заседание Верховной Рады планируется на завтра, 22 мая.

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Об этом сообщил источник в аппарате Вверховной Рады. Собеседник агентства отметил, что, вероятно, заседание будет назначено на 10.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая, советник президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил о вероятном обращении к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве внеочередного заседания парламента на 22 мая для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Изменения коснутся отмены мажоритарной системы выборов народных депутатов, понижения проходного барьера в ВР до уровня 3% и уменьшения сроков тендерных закупок ЦИК в процессе проведения выборов.