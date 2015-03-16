Маккейн: Россия может напасть на Украину со стороны Приднестровья
Сенатор США от Республиканской партии, председатель комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн считает, что Россия может напасть на Одесскую область со стороны Приднестровья (Молдова).
Об этом он сказал в интервью ТСН.Тиждень.
"Я очень обеспокоен, что сейчас, когда Путин получил Донецк, Восток Украины и вскоре Мариуполь может стать следующей его целью и мишенью", - отметил сенатор.
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Отвечая на вопрос о вероятности нападения на Харьков или Одессу, Маккейн ответил: "Здесь есть варианты. Ибо если он (Путин - УНИАН) думает, что это ему просто сойдет с рук и он не будет платить своей цены, то вполне может попытаться пойти на Одессу со стороны Молдовы. У него 1400 так называемых российских "миротворцев" в Приднестровье. Он невероятно давит на страны Балтии. И мало того, очень часто говорит, что самая большая беда ХХ века - это распад Советского союза. Он хочет восстановить российскую империю".