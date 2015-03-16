Маккейн: Россия может напасть на Украину со стороны Приднестровья

Об этом он сказал в интервью ТСН.Тиждень.

"Я очень обеспокоен, что сейчас, когда Путин получил Донецк, Восток Украины и вскоре Мариуполь может стать следующей его целью и мишенью", - отметил сенатор.

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Отвечая на вопрос о вероятности нападения на Харьков или Одессу, Маккейн ответил: "Здесь есть варианты. Ибо если он (Путин - УНИАН) думает, что это ему просто сойдет с рук и он не будет платить своей цены, то вполне может попытаться пойти на Одессу со стороны Молдовы. У него 1400 так называемых российских "миротворцев" в Приднестровье. Он невероятно давит на страны Балтии. И мало того, очень часто говорит, что самая большая беда ХХ века - это распад Советского союза. Он хочет восстановить российскую империю".