Пристайко заявил, что готов возглавить МИД Украины

Глава миссии Украины при НАТО заявляет, что от имени Министерства иностранных дел помогает переходной команде Зеленского в проведении эффективных международных встреч нового президента.

Глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко заявляет, что готов возглавить Министерство иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал журналистам.

"Если мне предложат возглавить Министерство иностранных дел, я готов", - подчеркнул Пристайко.

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Также его спросили, какова была его роль вчера на всех международных встречах, которые состоялись с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Пристайко ответил, что прибыл в Украину для помощи в проведении инаугурационных мероприятий. "Вчера были десятки встреч, во всех я, действительно, принимал участие. Я помогаю от имени Министерства иностранных дел переходной команде, чтобы наши все встречи были эффективными", - заявил Пристайко.

При этом он четко не сказал, предлагали ли ему возглавить МИД.

Как сообщал УНИАН, новым министром иностранных дел Украины может стать Вадим Пристайко, заявил народный депутат Сергей Лещенко.