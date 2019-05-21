Новым главой МИД может стать Вадим Пристайко – Лещенко

Пристайко присутствовал на международных встречах новоизбранного президента Владимира Зеленского с гостями инаугурации в понедельник.

Новым министром иностранных дел Украины может стать Вадим Пристайко, заявил народный депутат Сергей Лещенко.

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Как отметил депутат в своем Telegram-канале, после внесения кандидатуры Пристайко за министра должна проголосовать Рада.

Лещенко отмечает, что Пристайко присутствовал на международных встречах новоизбранного президента Владимира Зеленского с гостями инаугурации в понедельник.

Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли.

В 2012-2014 годах Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде. С 2014 по 2017 год – был замминистра иностранных дел.

В 2017 году был назначен главой миссии Украины при НАТО.