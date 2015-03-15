Китай уважает территориальную целостность Украины - премьер КНР

Об этом заявил премьер-министр Китайской Народной Республики Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам ежегодного заседания парламента Китая, передает Reuters.

В то же время он считает, что вопрос Крыма должен решаться путем диалога и переговоров.

"Что касается проблемы Крыма, причины ее возникновения сложные. Мы надеемся, что она может быть решена политически с помощью диалога. И мы также надеемся, что соседи смогут мирно сосуществовать", - сказал китайский премьер, отвечая на вопрос о позиции Китая относительно того, кому принадлежит Крым.

Читайте такжеУкраина и Китай будут торговать за гривни и юаниПо словам Ли Кэцяна, вся ситуация, которая сложилась в Украине, тяжело повлияла на международную геополитику и процессы восстановления мировой экономики.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2014 года российские военные оккупировали Крым. 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% его участников проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле президент РФ Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о приеме в Россию Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.