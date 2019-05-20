Глав фракций пригласили на встречу с Зеленским насчет роспуска Рады (фото)

Консультации назначены на завтра, начало - в 10.00.

Председатели парламентских фракций на завтра приглашены на встречу с президентом Владимиром Зеленским для проведения консультаций по роспуску Верховной Рады.

Об этом председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк сообщил в комментарии УНИАН.

Читайте такжеЗеленский провел встречу с главами иностранных делегаций и послами

"Я получил официальное письмо за подписью президента Украины о том, что завтра он приглашает руководителей фракций к себе на 10 часов для обсуждения вопроса роспуска парламента", - сказал Березюк.

По ого словам, в сообщении написано, что будут консультации "о досрочном прекращении полномочий".

На уточняющий вопрос, состоится ли встреча в Администрации президента на Банковой или в другом помещении, Березюк сказал: "Я как-то не заметил что что-то другое будет. Я думаю, что на Банковой".

Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

Об аналогичном приглашении сообщил и председатель фракции "радикалов" Олег Ляшко, обнародовав соответствующий документ на своей странице в Facebook.

Сегодня, 20 мая, Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.