"Это украинская земля": Зеленский рассказал, что нужно для возвращения Крыма и ОРДЛО

Президент Украины подчеркнул, что украинская власть с момента оккупации ничего не сделала, чтобы люди на оккупированных территориях чувствовали себя украинцами.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что оккупированные Россией Крым и отдельные районы Донбасса - это украинская земля, надо возвращать сознание украинцев с оккупированных территорий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

"Наш следующий вызов - это возвращение утраченных территорий. Честно говоря, мне кажется, что эта формулировка не совсем корректна, так как невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля", - заявил президент.

"Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное - это людей. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие – они наши. Они украинцы", - подчеркнул Зеленский.