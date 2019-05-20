цей матеріал доступний українською

"Сувениров не нужно": Зеленский призвал украинцев возвращаться из-за границы

10:55, 20 мая 2019
Политика
2147 0
Он отметил, что все 65 млн украинцев нужны Украине / скриншот

Об этом он заявил в своей первой речи в статусе президента.

«Всем, кто готов строить новую успешную страну, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Сувениры из-за границы нам не нужно. Привезите лучше свой опыт», - заявил Зеленский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #Владимир Зеленский