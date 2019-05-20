"Сувениров не нужно": Зеленский призвал украинцев возвращаться из-за границы

Об этом он заявил в своей первой речи в статусе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все 65 миллионов украинцев, включая тех, кто родился и живет за границей, нужны Украине.

Об этом он заявил в своей первой речи в статусе президента.

«Всем, кто готов строить новую успешную страну, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Сувениры из-за границы нам не нужно. Привезите лучше свой опыт», - заявил Зеленский.