"Сувениров не нужно": Зеленский призвал украинцев возвращаться из-за границы
10:55, 20 мая 2019Политика
2147 0
Об этом он заявил в своей первой речи в статусе президента.
Он отметил, что все 65 млн украинцев нужны Украине / скриншот
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все 65 миллионов украинцев, включая тех, кто родился и живет за границей, нужны Украине.
Об этом он заявил в своей первой речи в статусе президента.
«Всем, кто готов строить новую успешную страну, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Сувениры из-за границы нам не нужно. Привезите лучше свой опыт», - заявил Зеленский.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского