В Сумы из зоны АТО вернулась первая группа демобилизованных артиллеристов

14:42, 08 марта 2015
Война
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В Сумы из зоны проведения АТО вернулись 15 бойцов Сумского 27-го реактивного артиллерийского полка, среди которых – первая группа из 5 демобилизованных военнослужащих, которые несли службу в районе Дебальцево Донецкой области.

REUTERS

Военные прибыли в Сумы в ночь на 8 марта.Встречали бойцов, несмотря на позднее время, родные, близкие, друзья, активисты.

Читайте такжеАваков сказал, когда начнется демобилизацияПо словам демобилизованных, у некоторых из них родные до сих пор даже не догадывались, что их сыновья и мужья находились непосредственно в зоне АТО.

«Дорога домой не прошла без происшествий. Мы дважды меняли колеса в микроавтобусе, но успели вернуться к празднику, чтобы поздравить своих родных женщин», - сказали артиллеристы.

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