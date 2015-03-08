В Сумы из зоны АТО вернулась первая группа демобилизованных артиллеристов
14:42, 08 марта 2015Война
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В Сумы из зоны проведения АТО вернулись 15 бойцов Сумского 27-го реактивного артиллерийского полка, среди которых – первая группа из 5 демобилизованных военнослужащих, которые несли службу в районе Дебальцево Донецкой области.
REUTERS
Военные прибыли в Сумы в ночь на 8 марта.Встречали бойцов, несмотря на позднее время, родные, близкие, друзья, активисты.
Читайте такжеАваков сказал, когда начнется демобилизацияПо словам демобилизованных, у некоторых из них родные до сих пор даже не догадывались, что их сыновья и мужья находились непосредственно в зоне АТО.
«Дорога домой не прошла без происшествий. Мы дважды меняли колеса в микроавтобусе, но успели вернуться к празднику, чтобы поздравить своих родных женщин», - сказали артиллеристы.
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