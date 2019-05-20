Порошенко уволил Ковальчука с должности первого замглавы АП
10:12, 20 мая 2019Политика
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Ковальчук находился в должности первого заместителя главы Администрации президента с декабря 2014 года.
Ковальчук уволен с должности согласно поданному им заявлению / фото УНИАН
Президент Петр Порошенко уволил Виталия Ковальчука с должности первого заместителя главы Администрации президента Украины.
Соответствующий указ №295 от 19 мая обнародовано на сайте главы государства.
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"Освободить Ковальчука Виталия Анатольевича с должности первого заместителя главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в документе.
Ранее СМИ сообщили о том, что первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку.
Ковальчук находился на должности первого заместителя главы Администрации президента с декабря 2014 года.
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