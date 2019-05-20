Порошенко уволил Ковальчука с должности первого замглавы АП

Ковальчук находился в должности первого заместителя главы Администрации президента с декабря 2014 года.

Президент Петр Порошенко уволил Виталия Ковальчука с должности первого заместителя главы Администрации президента Украины. Соответствующий указ №295 от 19 мая обнародовано на сайте главы государства. Читайте такжеПорошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО "Освободить Ковальчука Виталия Анатольевича с должности первого заместителя главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в документе. Ранее СМИ сообщили о том, что первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку. Ковальчук находился на должности первого заместителя главы Администрации президента с декабря 2014 года.

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