Первый замглавы АП подал в отставку – СМИ

По словам собеседника, сейчас Ковальчук рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах.

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в АП.

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"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая. Поэтому Ковальчук решил уйти в отставку" - сказал источник.

По словам собеседника, сейчас Ковальчук рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах.

Как сообщал УНИАН, Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Верховной Раде. Таким образом, коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность, объявил спикер.