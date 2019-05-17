Первый замглавы АП подал в отставку – СМИ
11:15, 17 мая 2019Политика
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По словам собеседника, сейчас Ковальчук рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах.
Ковальчук собирается в отставку / Фото УНИАН
Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в АП.
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"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая. Поэтому Ковальчук решил уйти в отставку" - сказал источник.
По словам собеседника, сейчас Ковальчук рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах.
Как сообщал УНИАН, Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в Верховной Раде. Таким образом, коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность, объявил спикер.
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