Порошенко нарушил закон, присвоив трем нардепам ранги посла - эксперт

Закон не предусматривает присвоение дипломатических рангов народным депутатам, которые их получили.

В ситуации с присвоения трем народным депутатам высших дипломатических рангов речь идет не об их заслугах, а о соблюдении закона.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко сообщил на своей странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что пункт 24 статьи 106 Конституции Украины дает президенту Украины право присваивать "высшие дипломатические ранги". Но что это за ранги и порядок их присвоения устанавливает Закон Украины "О дипломатической службе".

"В частности, п.1 статьи 24 этого закона четко устанавливается, что дипломатические ранги присваиваются дипломатическим служащим. Народные депутаты в силу требований Конституции и законов не могут совмещать депутатскую деятельность с любой другой, а потому не имеют права и не могут быть дипломатическими служащими", - пишет Яременко.

Он подчеркивает, что в Законе "О дипломатической службе" приводится полный перечень должностей дипломатической службы, и там нет должностей представителей парламентских делегаций, членами которых являются нардепы, получившие дипломатические ранги.

Также, этот закон определяет, что "дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла, .....присваиваются дипломатическим служащим Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел Украины".

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"Поэтому в ситуации с присвоением дипломатических рангов народным депутатам почти гарантированно речь идет о нарушении требований Закона. Или министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и президентом Порошенко, если первый внес на рассмотрение незаконные представления, а второй их рассмотрел, или только президентом Порошенко, если он присвоил дипломатические ранги без представления министра иностранных дел", - отмечает Яременко.

Эксперт видит в получении народными депутатами дипломатических рангов, которые по закону могут получать только представители исполнительной ветви власти, нарушение президентом Украины конституционного принципа независимости ветвей власти.

Дипломат убежден, что в этой ситуации речь идет о нарушении высшими должностными лицами государства Конституции и законов, и считает, что в МИД Украины и в Администрации Президента по этому поводу должны быть инициированы служебные проверки, и в случае необходимости - служебные расследования.

"В этой ситуации я не согласен с теми критиками президентских указов, которые утверждают, что присвоение низших дипломатических рангов могло бы выглядеть оправданным. Это все равно было бы нарушением закона. Убежден, что указы о присвоении дипломатических рангов народным депутатам должны быть в тот или иной способ отменены", - подытожил Яременко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своими указами от 18 и 19 мая присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла трем народным депутатам - Георгию Логвинскому, Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.