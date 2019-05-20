Порошенко присвоил ранг посла трем народным депутатам

Петр Порошенко присвоил дипломатические ранги трем народным депутатам Украины.

Президент Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла трем народным депутатам.

Соответствующие указы от 18 и 19 мая опубликованы на сайте президента.

Читайте такжеПорошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО

В частности, дипломатические ранги получили зампредседателя Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский, глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, нардеп от БПП Владимир Арьев; и председатель постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее ОБСЕ, руководитель фракции БПП Артур Герасимов.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".