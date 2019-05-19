Вакарчук рассказал, кого точно не будет в списке его новой партии (видео)

По словам Вакарчука, действующие народные депутаты смогут в мажоритарных округах с успехом "убедить своего избирателя по результатам их работы в течение пяти лет".

Лидер группы "Океан Эльзы" и лидер новосозданной партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, кто точно не сможет оказаться в его партийном списке на предстоящих парламентских выборах.

Об этом Святослав Вакарчук заявил в интервью ТСН.Тиждень.

"Я считаю, если избирательное законодательство не будет изменено перед парламентскими выборами, хотя я считаю, что это очень важно, но я так чувствую, что в тех, от кого это зависит - и новоизбранного президента, и у парламента есть разные мнения по этому поводу. Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений. И мы будем делать их сами. Поэтому наш список, и я буду это предлагать, партия должна полностью состоять из людей среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", - сказал Вакарчук.

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Те народные депутаты, у которых могут совпадать взгляды с Вакарчуком и его командой, по словам певца, смогут с успехом "убедить своего избирателя по результатам их работы в течение пяти лет".

Отвечая на вопрос, планирует ли он сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он уклонился от прямого ответа. "У нас новоизбранный президент, завтра он станет действующим президентом. Президент - это символ страны, и каждый нормальный гражданин, в частности те, кто как я, собираются в политику и менять страну, желают успеха президенту", - сказал Вакарчук.

Видео: ТСН

Как сообщал УНИАН, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о том, что идет в политику и представил свою партию. Новая партия будет называться "Голос" и именно с ней певец примет участие в предстоящих парламентских выборах.