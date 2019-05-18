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ЕС продолжит поддерживать Украину в противодействии российской агрессии – Мингарелли

14:13, 18 мая 2019
Политика
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Мингарелли заверил Украину в дальнейшей поддержке / фото УНИАН

Глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину в вопросе противодействия российской агрессии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол ЕС сказал в Киеве на Дне открытых дверей Консультативной миссии Евросоюза (КМЕС), которая оказывает поддержку Украине в реформировании правоохранительных органов.

"Разрешите мне отдать должное по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар сталинским режимом. Мы знаем, что, к сожалению, репрессии против крымских татар и сегодня продолжаются на Крымском полуострове", - сказал Мингарелли.

"И хотел бы вас заверить, что Евросоюз продолжит стоять бок о бок с Украиной перед лицом этой иностранной агрессии", - подчеркнул посол ЕС.

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Теги: #Украина#Евросоюз#Хюг Мингарелли