Задержанная журналистка Кокорина вышла из здания ФСБ

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Напомним, утром в пятницу в Симферополе, в квартире по месту прописки редактора «Центра журналистских расследований» Натальи Кокориной сотрудники ФСБ проводили обыск. После обыска ФСБ задержала журналистку. Допрос длится несколько часов

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Кроме того, сегодня же утром ФСБ провела обыск в крымской квартире родителей автора статей и бывшего редактора «Центра журналистских расследований» Анны Андриевской, которая уже не проживает в Крыму. Основанием для возбуждения дела, как пишет журналистка, якобы является ее материал о волонтерах батальона «Крым».

Глава МИД Украины Павел Климкин и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович призвали крымские «власти» освободить задержанную ФСБ корреспондентку «Центра журналистских расследований» Наталью Кокорину. Кроме того, ОБСЕ назвала репрессиями действия крымских «властей» в отношении журналистов.

Ранее ЦЖР сообщал, что в здание ФСБ, где допрашивали Кокорину, пустили провластных журналистов - сотрудников рупора крымских нелегитимных «властей» телеканала «Первый Крымский».