Задержанная журналистка Кокорина вышла из здания ФСБ
Корреспондент «Центра журналистских расследований» Наталья Кокорина вместе со своим адвокатом вышла из здания ФСБ, где ее допрашивали больше шести часов.
Об этом сообщает Центр журналистских расследований.
Напомним, утром в пятницу в Симферополе, в квартире по месту прописки редактора «Центра журналистских расследований» Натальи Кокориной сотрудники ФСБ проводили обыск. После обыска ФСБ задержала журналистку. Допрос длится несколько часов
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Кроме того, сегодня же утром ФСБ провела обыск в крымской квартире родителей автора статей и бывшего редактора «Центра журналистских расследований» Анны Андриевской, которая уже не проживает в Крыму. Основанием для возбуждения дела, как пишет журналистка, якобы является ее материал о волонтерах батальона «Крым».
Глава МИД Украины Павел Климкин и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович призвали крымские «власти» освободить задержанную ФСБ корреспондентку «Центра журналистских расследований» Наталью Кокорину. Кроме того, ОБСЕ назвала репрессиями действия крымских «властей» в отношении журналистов.
Ранее ЦЖР сообщал, что в здание ФСБ, где допрашивали Кокорину, пустили провластных журналистов - сотрудников рупора крымских нелегитимных «властей» телеканала «Первый Крымский».