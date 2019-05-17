"Хорошие новости": немецкий министр о решении оставить Россию в ПАСЕ

Министры иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, благоприятное для возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал хорошей новостью договоренность о сохранении делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как говорится в сообщении МИД Германии в микроблоге Twitter, об этом Маас заявил в Хельсинки в рамках заседания Комитета министров Совета Европы.

"Это хорошие новости, что мы согласились, что Россия должна оставаться в Парламентской ассамблее Совета Европы. Особенно потому, что сохраняет право миллионов россиян обращаться в Европейский суд по правам человека", - подчеркнул Маас.

В пятницу министры иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, благоприятное для возвращения российской делегации в ПАСЕ.

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Украина голосовала против и будет настаивать, чтобы дополнительный механизм санкций, который теперь должны разработать национальные делегации, дополнял, а не заменял действующий, который сейчас препятствует участию в работе ПАСЕ делегации РФ.

Напомним, в ответ на аннексию Крыма Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 году лишила Россию определенных прав, включая право голоса.

В ответ на санкции Москва решила больше не отправлять делегацию в ПАСЕ. Кроме того, с лета 2017 года Россия больше не платит членские взносы в Совет Европы.

В последнее время в Совете Европы активизировались усилия по возвращению российской делегации в ПАСЕ. Лоббистами РФ в этом процессе являются Нидерланды, Франция и Германия.