75% украинцев хотят прямых переговоров Зеленского с Россией по Донбассу – опрос

Почти половина опрошенных убеждены, что вопрос о статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо выносить на всеукраинский референдум.

75% украинский считают, что для достижения мира на Донбассе новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должна пойти на прямой диалог с представителями РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве результаты социологического исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группой "Рейтинг".

Отмечается, что половина опрошенных (49,2%) считают, что вопрос о статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо выносить на всеукраинский референдум.

Кроме того, 65,3% респондентов утвердительно ответили на вопрос, должна ли Украина идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий.

«75% считают, что президент Украины ради установления мира на Востоке страны должен пойти на прямой диалог с РФ: 50,8% ответили «определенно да» и 24,2% -«скорее, да». Не согласны с этим 16% и 9% не определились», - говорится в результатах.

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Также более половины (55,4%) респондентов считают, что президент Украины ради установления мира на востоке страны должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых «Л/ДНР», треть (32,7%) с этим не согласны, остальные (11 9%) - колеблются в ответе.

Также среди вариантов решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей наибольший уровень поддержки имеет «Предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины» (39,9%). Этот вариант преобладает во всех регионах, кроме западного.

С вариантом «Официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и их изоляция» согласились 18,5% опрошенных. Несколько ниже уровень согласия получил вариант «Продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем» - 17,3%, но он наиболее подходящий для жителей Западного региона, где его поддержали бы 33,7%.

Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко, Социологическая группа «Рейтинг» провели национальный опрос с 30 апреля по 10 мая 2019 в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Метод получения информации - индивидуальное интервью «с глазу на глаз» по месту жительства респондента. Стандартные отклонения составляют 1,10 - 1,83%