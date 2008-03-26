Ляшко дает 99,9%, что кандидатом от БЮТ на должность мэра Киева будет Турчинов

Народный депутат из фракции БЮТ Олег ЛЯШКО прогнозирует, что кандидатом от БЮТ на должность городского председателя Киева станет первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Об этом О.ЛЯШКО сообщил в эфире радио “Свобода”.

"Официально еще не объявлено, но все у нас уже понимают, кто будет. Я думаю, что на 99,9% это будет Александр ТУРЧИНОВ", - сказал О.ЛЯШКО.

Как сообщал УНИАН, другой народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявлял, что его политическая сила определит кандидата на должность мэра Киева 31 марта.

Сегодня официально стартовала избирательная гонка в Киевский городской совет и на должность столичного городского председателя.