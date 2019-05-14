Парубий: в ближайшие часы или дни президент подпишет закон о языке

По словам спикера парламента, «казалось, что все круги ада» хотели не допустить принятия этого закона.

В ближайшее время закон о функционировании украинского языка как государственного будет подписан президентом и опубликован в парламентском издании «Голос Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны парламента сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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«В ближайшие часы или дни его подпишет президент Украины, и он будет опубликован в «Голосе Украины» и вступит в силу как закон», - сказал он.

«С самого начала регистрации этого законопроекта казалось, что все силы ада собрались для того, чтобы не допустить его принятия. Но они столкнулись с волей украинского народа», - подчеркнул Парубий.

Также он предупредил всех тех, кто «сегодня думает, что политическая конъюнктура изменилась, и уже сегодня планируют реванш, угрожая нам судами, отменой этого закона». «Как только вы коснетесь и попробуете делать ревизию закона либо о языке, либо декоммунизации, либо вопросе церкви, вы почувствуете весь гнев украинского народа и мощную волю украинского народа. И я говорю вам не как председатель ВРУ, а как гражданин Украины Парубий Андрей», - подчеркнул он.

Парубий подчеркнул, что не будет никакой ревизии «всех тех достижений, которые сделал украинский парламент восьмого созыва».

После этого он подписал закон о функционировании украинского языка как государственного и продемонстрировал документ народным депутатам, которые стоя поддержали его аплодисментами. Парубий добавил, что этот закон будет немедленно передан на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ поддержали 278 народных депутатов.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при выполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.