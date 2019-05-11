Кириленко призвал Зеленского выступить в защиту закона об украинском языке

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко напомнил об иске в Окружной админсуд Киева с требованием запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать языковой закон.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко призвал новоизбранного президента Владимира Зеленского выступить в защиту закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом вице-премьер написал в Twitter, комментируя информацию об иске в Окружной административный суд Киева с требованием запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать языковой закон.

«Было бы хорошо, если бы избранный Президент Зеленский, так же эмоционально, как к ВР относительно своей инаугурации, обратился в Окружной админсуд, который может запретить подписывать Закон о языке. Кому, как не только избранному главе государства, выступить в защиту государственного языка ?! Или это не важно?» - написал Кириленко.

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Он также призвал украинцев требовать от суда не удовлетворять иск.

«А вообще, всем неравнодушным надо просто идти на заседание Окружного админсуда, который может принять решение о запрете председателю ВР подписывать Закон о языке, за который проголосовало 278 депутатов. Если суд действует именем Украины, он такого антиукраинского решения не примет», - добавил Кириленко.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ поддержали 278 народных депутатов.

В «Оппозиционном блоке» сразу заявили, что готовят представление в Конституционный суд Украины относительно признания языкового закона неконституционным.

10 мая в Окружном административном суде Киева сообщили, что в суд поступило заявление от общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» с требованием запретить председателю Верховной Рады подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».