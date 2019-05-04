"Голосовали вслепую": в Раде хотят изменить нашумевший закон о языке

Окончательного текста, за который голосовали, никто не видел, отметила нардеп от БПП.

Принятый Верховной Радой закон об использовании в Украине государственного языка содержит ряд недостатков, которые не позволяют ему нормально функционировать.

Об этом заявила народный депутат от БПП Ирина Суслова, передает «Обозреватель». По ее словам, в этот закон "будет внесено большое количество поправок, потому что есть огромное количество недоразумений".

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Депутат привела в пример норму закона, согласно которой государство должно вводить курсы украинского языка, чтобы граждане могли ее изучать.

Никаких соответствующих изменений в бюджет, никаких расчетов не было предоставлено. Таким образом, эту норму невозможно реализовать, и она мертва. Если норма мертвая, то как можно реализовать привлечение к ответственности человека за нарушение закона, если государство не обеспечило его выполнение?" – отметила Суслова.

По ее словам, такая ситуация сложилась из-за того, что "депутаты, к сожалению, голосовали вслепую".

"Окончательного текста, за который голосовали, никто не видел. Все помнят историю про два месяца, во время которых проходило голосование. Но никто не увидел текст. Был законопроект, разосланный на почтовые ящики депутатов. Но затем ставились какие-то поправки на подтверждение, какие-то снимались. В результате окончательного текста на руках ни у кого не было, когда проходило голосование", – пояснила депутат.

При этом Суслова спрогнозировала, что зарегистрированные в парламенте проекты постановлений об отмене результатов голосования за закон о языке не будут поддержаны депутатами.

"Так, закон сможет подписать председатель Верховной Рады и отправить на подпись президенту Украины. После этого опубликуют официальную информацию о том, что закон вступил в силу", – добавила она.