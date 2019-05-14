Вадим Новинский: Украине необходимо взаимоуважение новоизбранного президента и парламента

Новинский потребовал от депутатов вернуться на этой сессионной неделе к рассмотрению законопроекта об оппозиции.

Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский 14 мая с трибуны парламента призвал депутатов признать, что президентские выборы в Украине уже закончились и пока еще не началась парламентская избирательная кампания, нужно не волынить, а продолжать выполнять свою работу в соответствии с законодательством.

«Верховная Рада, руководствуясь волей избирателей, немедленно должна согласовать дату инаугурации новоизбранного Президента, а не доводить ситуацию до абсурда, – заявил лидер оппозиции Вадим Новинский. - У нас парламентско-президентская республика и только эффективное взаимодействие всех ветвей власти, и взаимоуважение между новоизбранным Президентом и парламентом способны вывести нас из той пропасти, в которую угодила страна в последние годы».

Лидер оппозиции потребовал от депутатов вернуться на этой сессионной неделе к рассмотрению законопроекта об оппозиции, чтобы не оправдываться потом о причинах игнорирования предложений оппозиции в пакете парламентских реформ.

«"Оппозиционный блок" требует рассмотреть закон об оппозиции, внесенный депутатами фракции еще в 2015 году (постановление №0948). Документ должен защитить права любой оппозиции и создать ей легитимные рычаги влияния на процесс принятия государственных решений», - подчеркнул Вадим Новинский.

Лидер оппозиции также напомнил депутатам, что никакие проблемы и вызовы в стране невозможно будет преодолеть, не поборов предварительно политическую коррупцию в стране.