Парламент и правительство будут работать до избрания новой Верховной Рады - Бурбак

В НФ уверены, что нынешний созыв Верховной Рады - самый продуктивный за всю историю Украины

Парламент VIII созыва является самым продуктивным и будет работать до 27 октября.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Несомненным фактом является то, что нынешний созыв Верховной Рады - самый продуктивный за всю историю Украины. Это и множество решений, направленных на поддержку сектора обороны, и безвиз с ЕС, и создание антикоррупционных институтов, и закрепление в Конституции курса в Евросоюз и НАТО, и энергетическая реформа, образовательная реформа, и система мероприятий для защиты украинского языка и возрождение национальной идентичности, и много-много другого", - подчеркнул Максим Бурбак, напомнив, что именно фракция "Народный фронт" непосредственно инициировала все эти исторические решения.

"Мы гордимся результатом!", - подчеркнул руководитель фракции.

"Парламент и правительство будут работать до избрания новой Верховной Рады на срочных выборах 27 октября, которые будут такими же демократичными, как и президентские", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Верховная Рада ожидает от новоизбранного президента Владимира Зеленского кадровых решений, законопроектов для усиления обороноспособности, восстановление целостности страны, продолжения курса в НАТО и ЕС, развития экономики и антикоррупционных инициатив", - отметил Максим Бурбак.