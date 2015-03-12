Киселев пообещал Крыму светлое будущее, когда построят мост и проложат кабели

16:51, 12 марта 2015
Политика
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Российский пропагандист Дмитрий Киселев рассказал, когда в Крыму наступит светлое будущее.

Киселев заглянул в светлое будущее

В частности, он пожаловался журналистам на "незаслуженно запущенную" Украиной инфраструктуру оккупированного полуострова, передает его агентство РИА Новости.

"Нужно начинать все с фундамента, все трубы, все коммуникации, все только истощалось, эксплуатировалось, высасывалось. Кто-то из Украины строил дворцы, обносил заборами и считал, что вокруг мира не существует. Сейчас другой подход",  - рассказал Киселев.

Читайте такжеЛишенный звания адвокат и эксперт-неонацист - Россия запустила новый международный проектПо его словам, в составе России Крым ждет светлое будущее.

"Построят мост, дорогу, проложат кабели. Я думаю, год-два-три, когда будет мост, все изменится. Все уже изменяется", - сказал Киселев.

Крым был оккупирован и аннексирован Россией в марте прошлого года.

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