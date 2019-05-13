Зеленский обнародовал "послание мира" религиозных лидеров Украины жителям оккупированного Крыма и Донбасса (видео)

Это видео стало результатом встреч Владимира Зеленского с религиозными лидерами.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал видеопослание мира лидеров религиозных конфессий в Украине жителям аннексированного Крыма и временно оккупированных Россией территорий Донбасса.

Видео размещено на страничке Зеленского в Facebook.

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“Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!”, - подписал Зеленский видео.

В ролике представлено видеонарезку с обращениями почетного патриарха ПЦУ Филарета, главы УГКЦ Святослава, главы бывшей УПЦ (МП) Онуфрия, муфтия Крыма Айдера Рустемова, главного раввина Одессы и Юга Украины Враама Вольфа, муфтия Ахмеда Тамима, муфтия Саида Исмагилова, главного раввина Днепра и Днепропетровской области Шмуэля Каминецкого, главного раввина Харькова и Востока Украины Мойше Московича, главного раввина Киева Мойше Реувена Асмана, главного раввина Донбасса Финееса Вишецкого.

В ролике нет обращения предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Епифания.