Патриарх Филарет дал совет Зеленскому насчет использования власти президента
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет призвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского использовать свою власть для содействия добру и преодолению зла.
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Об этом шла речь сегодня на встрече Зеленского и патриарха Филарета, информирует команда Зеленского в Telegram-канале.
«Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодолению зла», - сказано в сообщении.
После этого патриарх Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок. Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение.
Отмечается, что на встрече также присутствовал настоятель храма Рождества Христова протоиерей Николай Салабай.
Также напоминается, что сегодня Зеленский встречался с предстоятелем Православной церкви митрополитом Епифанием.