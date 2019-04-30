Патриарх Филарет дал совет Зеленскому насчет использования власти президента

Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет призвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского использовать свою власть для содействия добру и преодолению зла.

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Об этом шла речь сегодня на встрече Зеленского и патриарха Филарета, информирует команда Зеленского в Telegram-канале.

«Владыка поздравил новоизбранного главу государства с победой на выборах и призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодолению зла», - сказано в сообщении.

После этого патриарх Филарет вручил новоизбранному президенту памятный подарок. Зеленский поблагодарил патриарха за встречу и общение.

Отмечается, что на встрече также присутствовал настоятель храма Рождества Христова протоиерей Николай Салабай.

Также напоминается, что сегодня Зеленский встречался с предстоятелем Православной церкви митрополитом Епифанием.