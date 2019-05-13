Несмотря на решение суда Парубий дал слово представительнице Порошенко на заседании Согласительного совета

Спикер ВР подчеркнул, что регламентировать работу Верховной Рады Украины не имеют права никакие суды.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета дал слово представительнице президента Ирине Луценко, несмотря на то, что суд считает это незаконным.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента 13 мая.

Спикер заявил, что дает слово Луценко, в то же время нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко, который и обратился в суд с иском, возмутился словам Парубия.

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"Вы же знаете, что это незаконно, что есть соответствующее решение!", - сказал Власенко.

«На решение суда подана апелляция, оно не вступило в силу. Я хочу тоже напомнить, что Конституционный суд в свое время в разъяснении отметил, что регламентировать работу Верховной Рады Украины не имеют права никакие суды», - подчеркнул Парубий.

После этого спикер предоставил слово для выступления на заседании Согласительного совета представителю президента Украины в парламенте Ирине Луценко.

Как пишет Украинская правда, позже Сергей Власенко заявил, что еще нет полного текста решения, поэтому подать апелляцию не могли. По его словам, если Луценко дают слово как нардепу, то, по регламенту, она имеет право на 1 минуту выступления в конце заседания.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Парубия по предоставлению слова для выступления на заседаниях Согласительного совета представителю главы государства в Верховной Раде Луценко.