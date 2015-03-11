В Крыму уволили учителя истории за акцию к годовщине рождения Шевченко

Как сообщает Крым.Реалии, администрация школы уволила преподавателя за «несоответствие занимаемой должности».

Будет ли оспаривать решение руководство школы, Леонид Кузьмин пока не решил.

«Я пока не знаю, буду ли оспаривать это решение. Я пока в раздумьях», – сказал Кузьмин.

Ранее Крымская полевая миссия по правам человека сообщала о том, что Кузьмину угрожали увольнением по статье и предлагали написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Читайте такжеВ оккупированном Симферополе у памятника Шевченко дежурит полицейская машина (фото)Как сообщалось, Леонид Кузьмин, Вильдар Шукурджиев и Александр Кравченко были задержаны 9 марта после акции в парке Гагарина в Симферополе по случаю 201-й годовщины со дня рождения украинского писателя Тараса Шевченко и доставлены в Железнодорожный райотдел полиции.

Формально их обвинили в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (п. 2 ст. 20) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Железнодорожный райсуд Симферополя перенес на утро 12 марта рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении трех крымских активистов. Заседание перенесли после того как адвокат задержанных активистов Эмиль Курбединов заявил ходатайство, в котором попросил ознакомиться с материалами дела.