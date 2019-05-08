В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил с Днем Победы Порошенко и Зеленского

По словам Пескова, Зеленский пока не вступил в должность, а Порошенко Путин "и ранее не поздравлял".

В Кремле объяснили, почему президент РФ Владимир Путин не поздравил с Днем Победы ни действующего президента Украины Петра Порошенко, ни избранного президента Владимира Зеленского.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал журналистам: "Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность. Главой государства является Порошенко. Вы знаете, что и ранее Путин Порошенко не поздравлял, но при этом он всегда говорил, что отношения между руководством страны ни коим образом не должны проецироваться на давние родственные и братские отношения народов двух стран. Именно поэтому президент поздравляет народ Украины и ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы".

На уточнение, почему Путин не поздравляет Порошенко, Песков сказал: "Я оставляю это без комментариев".

Как сообщал УНИАН, Путин в поздравительном послании главам постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал Порошенко и Зеленского.