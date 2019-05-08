Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю годовщины Победы проигнорировал Порошенко и Зеленского

Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также "народам Грузии и Украины".

Президент РФ Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Петра Порошенко и новоизбранного главу Украинского государства Владимира Зеленского.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также "народам Грузии и Украины".

В поздравлениях Путин подчеркнул, что "в день этого великого праздника мы с признательностью вспоминаем о беспримерном героизме наших соотечественников, которые отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии".

"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов", – отметил Путин.