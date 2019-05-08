Принцип ротации: политолог объяснил причину отзыва посла США Йованович из Украины

В Вашингтоне хотят, чтобы новый американский посол появился вместе с новым украинским президентом, допускает эксперт.

Политолог Владимир Фесенко прокомментировал отзыв из Украины посла США Мари Йованович. По его словам, дипломаты редко работают в стране дольше одного срока.

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"Принцип ротации послов работает, как автомат. Я даже не припомню за последние годы, когда у тех же американцев или в европейских странах могли оставить посла на второй срок. Единственное, когда на несколько месяцев задержали ротацию, это в период Евромайдана. Там оставили послов из нескольких стран, пока немного не стабилизировалась ситуация", - сказал Фесенко в комментарии «Главреду».

Эксперт вспомнил пример Виктора Черномырдина, который провел в Украине две каденции, но подчеркнул, что это, скорее, исключение из правил.

Фесенко отметил, что Йованович была назначена дипломатом в Украину в августе 2016 года, поэтому в нынешнем году завершается срок ее работы, Вашингтон отозвал своего сотрудника на три месяца раньше.

"Действительно, с ней были связаны скандалы. Я знаю, что у Порошенко жаловались последние полтора года на Мари Йованович. Были также жалобы генпрокурора Юрия Луценко. Но, предполагаю, что именно сейчас ее меняют по другой причине. Возможно хотят, чтобы новый американский посол появился вместе с новым украинским президентом", - констатировал аналитик.

Фесенко допустил вероятность смены посла США в связи с инаугурацией нового президента. Возможно, в Белом доме хотят, чтобы новоизбранный глава государства знакомился с властью в стране, сотрудничая с новым дипломатом.

"Мари Йованович Владимира Зеленского знала, они несколько раз встречались. Но тогда он был в статусе кандидата. И посла нужно было все равно менять в этом году, поэтому немного ускорили эту процедуру", - подытожил спикер.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Государственного департамента США подтвердил, что американский посол в Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае. По его словам, завершение дипломатической каденции посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович согласуется со сменой президента Украины.

В посольстве заверили, что США будут оставаться непоколебимыми в поддержке Украины.