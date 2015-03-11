Кодекс депутата

Отчитываясь за первые 100 дней работы Верховной Рады восьмого созыва, спикер парламента Владимир Гройсман предложил разработать и принять специальный кодекс поведения для депутатов. Мол, это поможет в борьбе с «кнопкодавством», прогулами и потасовками. Но так ли это на самом деле?

Возьмем, к примеру, неискоренимую привычку народных избранников нажимать не только на свои, но и на «чужие» кнопки. Первого «кнопкодава» журналисты поймали уже на втором заседании парламента нового созыва и потом неоднократно публиковали факты нечестного голосования многих обладателей мандатов.

Какой была реакция? В начале февраля спикер предложил отстранять нерадивых депутатов от голосования на заседаниях на 2-3 дня. Но, во-первых, такое решение должен принимать регламентный комитет, а потом коллеги депутата-«кнопкодава» утверждать 226 голосами. Во-вторых, отстранение от работы (фактически, освобождение от оной), не является для парламентариев настоящим наказанием. Более того, дает возможность не просто отлынивать от голосований за важные законопроекты, но и не нести ответственность перед своими избирателями за те или иные «реформы». Как это, к примеру, делают внефракционные депутаты Сергей Клюев, который 489 раз пропустил голосования, Константин Жеваго, не соизволивший 483 раза хотя бы нажать на кнопки «против» или «воздержался», или представитель «Оппозиционного блока» Ефим Звягильский, который не голосовал 471 раз.

Далее, статья 24 (пункт 3) Закона Украины «О регламенте Верховной Рады» гласит, что каждый народный депутат обязан «присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады и ее органов, в состав которых он избран». Но, как показывает практика, эта обязанность парламентариями не выполняется и носит, скорее, формальный характер. В результате, за 100 дней работы парламента, общественная сеть ОПОРА фиксирует 74% прогульщиков среди внефракционных депутатов и столько же в недавно переформатировавшейся депутатской группе «Экономическое развитие», 73% прогульщиков – в рядах «Оппозиционного блока», 66% - в группе «Воля народа»…

Причина такого печального положения вещей, во-первых, в том, что четких санкций, кроме как вычет части зарплаты за пропущенные без уважительной причины заседания по поручению спикера парламента, не существует. Во-вторых, халатное выполнение этой нормы закона всеми участниками политического процесса, может свидетельствовать и о том, как в будущем депутаты будут относиться к выполнению норм Кодекса поведения.

Впрочем, ряд парламентариев выступают за создание такого Кодекса, ссылаясь, прежде всего, на положительный опыт европейских стран. Действительно, такие документы в парламентах – не редкость. Условно их можно разделить на две категории.

Одни, преследуют те же цели, что и законы, направленные на борьбу с коррупцией (уже проголосованные Верховной Радой и вступающие в силу с апреля 2015 года). Речь идет, в первую очередь, о повышении уровня добропорядочности и ответственности в госсекторе. А утверждение правил этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления идут в этом пакете законопроектов позитивным «довеском».

Другие, зачастую, устанавливают ключевые принципы парламентской этики, основанные на банальных правилах приличия, благопристойности, корректности, любезности… Грубо говоря, стандартных понятиях для любого культурного человека. Стоит ли считать таковыми украинских парламентариев? Достаточно посмотреть прямую трансляцию любого из заседаний Верховной Рады.

Более того, в Украине еще в 2012 году был принят закон о правилах этического поведения, который охватывал, в том числе, правила поведения политиков. Но, учитывая, что в нем не было прописано механизмов реализации, естественно, такой закон парламентариями не выполнялся. Сможет ли перевоспитать обладателей мандатов, которые используют бесцеремонность и развязность в качестве дополнительных «бонусов» для поддержания собственных рейтингов у жаждущего зрелищ электората создание нового Кодекса поведения? Вряд ли.

Татьяна Урбанская