США на СБ ООН обвинили боевиков в убийстве 500 мирных жителей Дебальцево

Об этом она сказала во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Сепаратисты используют прекращения огня для того, чтобы провести передислокацию, а Россия продолжает предоставлять им неограниченный доступ к вооружению", - подчеркнула Пауэр.

Причем она, говоря о ситуации вокруг населенного пункта Широкино, выразила беспокойство по поводу того, что Мариуполь "может стать следующей целью для сепаратистов и российских военных".

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Вместе с тем, Пауэр обратила внимание на ситуацию в Дебальцево, где было найдено "сотни безымянных жертв". В частности, ссылаясь на данные ООН, посол отметила, что "500 тел было найдено в зданиях и подвалах после штурма города". По ее словам, в этих подвалах и домах люди прятались от обстрелов пророссийских боевиков.

Пауэр напомнила, что один из лидеров боевиков заявлял, что все, кто будет оставлять город, будут попадать под их обстрел.

"Сегодня дорога из города находится под обстрелом, таким образом местные жители должны были рисковать своей жизнью как оставаясь в городе, так и покидая город", - заявила она.

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Пауэр также добавила, что жертвы - это одно следствие конфликта, когда, в то же время, другим следствием является то, что незаконная оккупация территории Украины продолжается. В связи с этим она вспомнила об оккупированном Россией Крыме, который был захвачен по заранее продуманному плану в Москве, что стало началом оккупации других территорий Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив на брифинге в Киеве заявил, что в Дебальцево не осталось ни одного дома, который не был бы разрушен или поврежден.