В СМИ появились фото подозреваемых в убийстве Немцова в машине перед преступлением

В нем предположительно находились подозреваемые в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев и Анзор Губашев, передает Lenta.ru со ссылкой на российские СМИ.

По информации издания, на этом транспортном средстве убийцы передвигались в ночь на 28 февраля.

Автомобиль якобы был приобретен в сентябре 2014 года.

О задержании Анзора Губашева и Заура Дадаева стало известно 7 марта. Позднее были задержаны еще трое подозреваемых — младший брат Губашева Шагит, а также Хамзад Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Все подозреваемые будут находиться под арестом до 28 апреля.

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Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

В интервью от 10 февраля Немцов заявил об опасениях, что президент России Владимир Путин "закажет" его за оппозиционные высказывания.