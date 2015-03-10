Сенаторы США считают, что Путин намерен заново создать Российскую империю

Об этом сообщает Голос Америки.

«Чтобы понять, что происходит в Украине, нам нужно понять Владимира Путина», - заявил Маккейн, выступая в понедельник перед несколькими сотнями людей, которые собрались в Украинском национальном доме в Гартфорде, штат Коннектикут.

«Это человек, который хочет восстановить Российскую империю. Если мы поймем это, мы сможем лучше справиться с его амбициями .., а это означает военную помощь, но, думаю, это также означает экономическую помощь Украине», - добавил Маккейн, возглавляющий комитет Сената по вопросам вооруженных сил.

Путин отрицает, что вооружает сепаратистов в Восточной Украине, но Маккейн и Мерфи относятся к словам российского лидера со скептицизмом.

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«В Украину вторглась российская армия, - заявил Мерфи после форума. - Все, что делает Украина, так каждый их выстрел делается для защиты их страны. Нам нужно дать им определенные возможности для соответствующей борьбы. Речь идет о предоставлении этой стране возможностей обороняться».

По мнению Маккейна, война в Украине - это первый случай за 70 лет, когда европейскую страну разрывает на части внешняя сила.

«Дело не только в Украине, дело в Молдове, странах Балтии и Польше. Амбиции Путина заключаются в восстановлении Российской империи, и полем битвы сейчас является Украина», - сказал сенатор.

Ставки очень велики, добавил Мерфи. «Сегодня Путин марширует по Украине, но завтра он может маршировать по территории союзника по НАТО, которого Соединенные Штаты обязаны защищать по договору», - сказал он.